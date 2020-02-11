Ученые доказывают, что рак вызывается вирусами
Ученые находят все больше доказательств того, что раковые заболевания являются следствием инфицирования определенными вирусами. Вопрос, какие вирусы могут вызывать тот или иной рак, очень важен для медицины, ведь это означает возможность предотвращения онкологии посредством вакцинации, сообщает Focus.de.
Сегодня многие ученые исследуют, какие вирусы связаны с развитием разных видов рака. Известно, например, что на появление раковых опухолей влияют вирусы папиломы человека. Группа генетиков, возглавляемая Питером Лихтером из Немецкого онкологического исследовательского центра (DKFZ) задалась целью найти вирусы, воздействие которых на возникновение рака пока неизвестно.
Ученые анализируют роль генных мутаций или паттернов генетических изменений в нескольких типах опухолей. Они уже исследовали более 2600 геномов опухолей 38 различных типов рака.
Данные, полученные специалистами, доказывают способность разных вирусов вызывать рак. Наиболее распространенными канцерогенами являются следующие:
- Вирус Эпштейна-Барр. Его генетический материал был выявлен в 5,5% исследованных геномов рака. Он является причиной многих видов рака, особенно лимфом, рака желудка и носоглотки, констатируют исследователи.
- Вирус гепатита В. Вызывает рак печени в 62 из 330 случаев.
- Вирус папилломы человека (ВПЧ). Его геном был обнаружен в каждых 19 из 20 случаев рака шейки матки и в 18 из 57 случаев опухолей горла и горла.
«Проблема связи вирусов и рака очень важна, потому что при онкологических заболеваниях, связанных с вирусами, возможна реальная профилактика. Возможность предотвратить заражение вирусами путем вакцинации может воспрепятствовать и развитию рака», - отметил соавтор научного проекта Марк Запатка.
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