Ученые доказывают, что рак вызывается вирусами

Вирус Эпштейна-Барр. Его генетический материал был выявлен в 5,5% исследованных геномов рака. Он является причиной многих видов рака, особенно лимфом, рака желудка и носоглотки, констатируют исследователи.

Вирус гепатита В. Вызывает рак печени в 62 из 330 случаев.

Вирус папилломы человека (ВПЧ). Его геном был обнаружен в каждых 19 из 20 случаев рака шейки матки и в 18 из 57 случаев опухолей горла и горла.

«Проблема связи вирусов и рака очень важна, потому что при онкологических заболеваниях, связанных с вирусами, возможна реальная профилактика. Возможность предотвратить заражение вирусами путем вакцинации может воспрепятствовать и развитию рака», - отметил соавтор научного проекта Марк Запатка.