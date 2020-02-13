В нижегородском регионе появится 12 центров амбулаторной помощи онкобольным
В главной больнице Арзамаса Нижегородской области завершен капитальный ремонт помещений стационара и установлено новое высокотехнологичное медицинское оборудование.
Главный врач медицинского учреждения, доктор медицинских наук Александр Лавров сообщил, что больнице предоставлено 15 единиц медоборудования на общую сумму 177 млн рублей:
«По программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» установлены для проведения обследований: УЗИ-аппарат экспертного класса, два маммографа, четыре комплекса эндоскопического оборудования, что позволяет с высокой точностью определить любую патологию. Кроме того, была проведена большая работа по ремонту помещений»,
– сказал главврач.
Он отметил, что первые положительные результаты нововведений не заставили себя ждать. Появились новые возможности выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, а также излечивать их.
Первый в нижегородском регионе центр первичной амбулаторной помощи по борьбе с онкозаболеваниями открыли 26 декабря 2019 года в Павлове. Второй будет открыт в текущем году как раз на базе 1-й поликлиники Арзамаса.
Далее проект по борьбе с онкологическими заболеваниями в Нижегородской области будет развиваться. Запланировано, что центров первичной амбулаторной помощи в регионе будет 12. Их будут создавать в Арзамасе, Балахне, Выксе, Городце, Кстове, Лыскове, Павлове, Починках, Семенове, Сергаче, Шахунье и на Бору.
Глава Арзамаса Александр Щелоков рассказал, что на сегодняшний день сформирована программа капитального ремонта медицинских учреждений города до 2024 года, на не будет потрачено более 120 млн рублей.
«Мы рассчитываем, что треть от этого объема уже в этом году пойдет на ремонт инфекционного отделения и завершение работ в детской больнице и поликлинике № 3»,
– сказал Александр Щелоков.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что в нижегородском Павлове открыли центр амбулаторной помощи онкобольным.
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