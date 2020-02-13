В нижегородском регионе появится 12 центров амбулаторной помощи онкобольным

«По программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» установлены для проведения обследований: УЗИ-аппарат экспертного класса, два маммографа, четыре комплекса эндоскопического оборудования, что позволяет с высокой точностью определить любую патологию. Кроме того, была проведена большая работа по ремонту помещений»,

«Мы рассчитываем, что треть от этого объема уже в этом году пойдет на ремонт инфекционного отделения и завершение работ в детской больнице и поликлинике № 3»,