Стало понятным, как мы забываем информацию
Китайские ученые обнаружили, что иммунные клетки в мозге способны питаться нашими воспоминаниями. Это тот самый механизм, из-за которого мы что-либо забываем.
Мозг остается одним из самых плохо изученных органов тела человека. Многие вопросы работы мозга, включая процессы формирования и хранения памяти, еще остаются загадкой. И вот теперь ученым из Zhejiang University удалось приподнять завесу секретности над механизмом исчезновения информации из мозга, то есть забывания. Установлено, что в этом процессе активную роль принимают особые иммунные клетки. Ранее ученые выяснили, что группа нейронов под названием энграммные клетки (клетки памяти) активируется в процессе обучения, а синапсы, соединяющие эти клетки, играют важную роль в процессе хранения памяти.
Когда люди что-либо вспоминают, в мозге активируются энграммные клетки. В ходе эксперимента ученые обеспечивали мышам неприятные воспоминания за счет воздействия электрошока при попадании в клетки. Через пять дней мыши все еще замирали от страха, когда их помещали в эти клетки. Но через 35 дней мыши начали забывать об этом и вели себя менее нервно. Анализ показал меньшее количество активированных энграммных клеток. Затем ученые удалили у некоторых мышей из мозга микроглии - разновидность нейроглий, расположенных в головном и спинном мозге. На их долю приходится до 15% всех клеток мозга, а их основная функция - иммунные клетки.
В журнале Science сообщается, что мыши с меньшим количеством микроглий дольше сохраняли неприятные воспоминания по поводу тех самых клеток. В среднем, этот период вырастал в два раза. Когда специальные лекарства блокировали определенные сигнальные пути, мешая микроглиям активировать синапсы, мыши также боялись дольше. Ученые называют микроглии - рабочими по сносу неприятных воспоминаний, которые быстро удаляют оттуда информацию, вызывающую у человека неприятные воспоминания и повреждающую нейроны. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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