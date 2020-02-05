Больше китайских городов закрывают на карантин
12 млн человек из Поднебесной получили распоряжение властей о том , что только один человек в семье имеет право выходить за покупками на улицу. Причем делать это можно лишь один раз в два дня.
Китай усиливает меры по сдерживанию эпидемии коронавируса. Особый режим вводится в 150-километровой зоне от Шанхая, и под действие ограничений попали 12 млн человек. Жители городов Тайчжоу, Ханчжоу и Нинбо получили распоряжения о том, что только один человек в каждой семье имеет право раз в два дня выходить за покупками в магазин. Жителям Тайчжоу придется предъявлять удостоверение личности всякий раз, когда они покидают свои дома. Все поезда в городе перестали ходить. Многим жителям Ханчжоу приказали постоянно носить маски и регулярно измерять температуру. Ханчжоу находится в 160 км от Шанхая, где зафиксировано 200 заболевших коронавирусом, включая одного умершего.
В провинции Чжэцзян, где находится город, всего подтверждено 829 случаев, и это второй самый значительный показатель после провинции Хубэй, где находится печально известный Ухань. В воскресенье аналогичные меры предосторожности были приняты в городе Венчжоу, где проживает 9 млн человек. Там ограничили передвижения жителей и закрыли дороги. Ученые полагают, что вспышка коронавируса началась с рынка диких животных города Ухань, а ее быстрому распространению поспособствовал массовая миграция китайцев из-за китайского Нового года. К настоящему времени число заболевших превысило 20 000 человек, более 2 000 в тяжелом состоянии, около 500 умерли.
По официальным данным, смертность составляет 2%, что сопоставимо с летальностью "испанки" в 1918. Подавляющее большинство заболевших и умерших происходят из города Ухань и расположенных рядом населенных пунктов. Владельцы зданий в Тайчжоу не имеют права сдавать жилье приезжающим из провинции Хубэй, как сообщает The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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