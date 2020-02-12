Частные клиники стали наживаться на коронавирусе
Уже больше двух месяцев коронавирус держит в мир в напряжении - этим стали пользоваться частные клиники и лаборатории, предлагая анализ на коронавирус. Официальные представители Роспотребнадзора и Минздрава не считают такую диагностику уместной.
Кровь на анализ, мазок, рентгенПредлагается сдать коронавирус не отдельно, а вместе с другими заболеваниями - на грипп, другие коронавирусы, ОРВИ. Стоимость - от 2000 рублей. Мазок из горла для ПЦР-диагностики также преподносится как необходимая диагностика.
Особо "заботящиеся о здоровье" граждан клиники предлагают сделать рентген легких. Даже если у вас обычный грипп или ОРВИ, процедура полезная, т.к. она позволяет контролировать осложнения. Однако цена выльется в копеечку, особенно с учетом консультации врача в частной клиники.
Желание частных клиник нажиться на короновирусе понятно, но стоит понимать, что речь идет о здоровье, а проведение бесполезных диагностических процедур из-за паники, проделает дыру в бюджете малообеспеченных граждан.
Нужно ли проверятся на коронавирус?
"Официальные представители различных ведомств — Росздравнадзора, Роспотребнадзора и Минздрава — отмечают, что проверка показана людям, имеющим показания. У кого есть проявления острой респираторной инфекции, при этом они прибыли из КНР не более чем две недели назад. Проверить могут человека, имевшего контакт с заболевшим. В этом случае, говорят представители официальной медицины, надо вызывать скорую помощь с указанием этих деталей. Таких пациентов для недопущения распространения инфекции госпитализируют в специальные медучреждения с соблюдением мер безопасности", - пишет издание АиФ.Если дополнительных условий не было, то с признаки ОРВИ, следует обращаться в обычную поликлинику.
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