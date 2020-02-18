В тушенке нашли антибиотики и ДНК лошади
Роскачество опубликовало результаты проверки качества продаваемой в России тушеной говядины. Содержимое банок не соответствует ГОСТу.
Специалисты оценили говяжью тушенку от 23 производителей, стоимость которой за одну банку составляла от весьма демократичных 83 рублей до 306. Проверка показала, что в тушенке 5 брендов содержатся следы антибиотиков, которыми, судя по всему, пичкали коров. В одной банке содержание антибиотиков составило целых 1 000 микрограмм на один килограмм при средней допустимой норме в 1,4-5 мкг. Неважными были результаты соотношения мяса и бульона, которые тоже строго регламентируются ГОСТами. У 7 брендов этого бульона было до 50%.
В банках с тушеной говядиной встречались следы ДНК свинины, а в одном образце выявили даже ДНК лошади. Три образца содержали следы куриного мяса. Впрочем, это вовсе не значит, что производители специально "разбавляют" мясо коровы в тушенке чем-то другим. Скорей всего на производстве не самые лучшие условия дезинфекции, и на одном и том же оборудовании изготовляют разные мясные продукты. Законы РФ не запрещают использовать свиной жир в говяжьей тушенке.
Во всех образцах не выявлены тяжелые металлы или пестициды, микробиологические показатели в норме. Не обнаружено даже превышения соли, соевых заменителей мяса. Лучшими оказались банки с тушенкой средней ценовой категории, но не высшей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий