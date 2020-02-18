В Пятигорске жителям помогли проверить тонометры
В Ставропольском крае в городской поликлинике № 1 Пятигорска прошла акция по поверке тонометров.
МедикФорум узнал, что в мероприятии приняли участие более 300 горожан, которые принесли свои тонометры в медицинское учреждение.
Тонометр - это медицинский прибор, предназначенный для измерения артериального (кровяного) давления. Его можно использовать как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях самостоятельно.
Аппараты проверяли специалисты ФБУ государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае с помощью эталонного оборудования. Основной задачей было выявить неточные, а соответственно и не пригодные для контроля состояния здоровья тонометры. По результатам проверки в общем числе «вышедших из строя» аппаратов оказалось порядка 5%.
Средний возраст участников акции – 61 год. В основном, это пожилые люди, у которых высок риск сердечно-сосудистых заболеваний. В прошлом году пятигорчане участвовали в такой же акции, тогда средний возраст участников был на три года выше.
Специалисты прокомментировали, что в основном жители Пятигорска принесли на проверку автоматические тонометры, но были и ртутные экземпляры, изготовленные по ГОСТу 1974 года.
Большая часть неисправностей тонометров приходится на негерметичность манжеты и превышение погрешности показаний.
В пятигорской поликлинике Ставропольского края эта акция проводится ежегодно. Ведь чтобы тонометр всегда показывал верные данные, его нужно проверять, контролировать точность показаний не реже одного раза в два года.
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