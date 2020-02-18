В Пятигорске жителям помогли проверить тонометры

Тонометр - это медицинский прибор, предназначенный для измерения артериального (кровяного) давления. Его можно использовать как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях самостоятельно.

Большая часть неисправностей тонометров приходится на негерметичность манжеты и превышение погрешности показаний.