Ученые из США рассказали о правильных способах приема аспирина
Прием аспирина – одна из самых спорных тем в медицине. Свое слово сказали ученые из США, рассказавшие в American Journal of Medicine о правильных способах приема аспирина пациентами, перенесшими инфаркт, и здоровыми людьми.
Сегодня актуальным остается вопрос: насколько эффективен прием аспирина для профилактики сердечных приступов и инсультов? Предыдущие исследования проблемы давали разные ответы: доказывались как положительный эффект лекарства, так и его отсутствие.
В новой статье издания ученые из США констатировали : прием аспирина необходим при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, но профилактика с ним должна осуществляться с осторожностью. Принимать решение, принимать лекарство или нет, нужно исходя из состояния конкретного человека, - заявили исследователи.
Научные специалисты рассказали о правильных способах приема аспирина.
- В случае острого сердечного приступа все пациенты немедленно должны получать 325 мг аспирина, - после этого принимать его нужно ежедневно для снижения риска внезапной смерти.
- Перенесшим инфаркт или инсульт принимать препарат (если нет противопоказаний) следует длительно.
- Использовать средство здоровым людям следует, исходя из конкретной ситуации и особенностей организма: прежде всего, нужно брать в расчет свертываемость крови.
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