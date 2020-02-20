Названы опасные для беременных антибиотики
Прием антибиотиков из группы макролидов во время беременности повышает риск родовых дефектов у будущих малышей. Использование пенициллина названо безопасным.
Распространенные антибиотики из групп макролидов увеличивают риск родовых дефектов у малышей, как показало исследование ученых Университетского колледжа Лондона. Эти лекарства применяются для лечения инфекций грудной клетки и мочевыводящих путей. Их прием беременными существенно повышает опасность расстройств сердца, гениталий и мозга у детей. При этом большинство антибиотиков вроде пенициллина считаются безопасными для беременных. Риск вырастает при приеме макролидов, к которым относят эритромицин, кларитромицин и азитромицин.
Около 31% женщин принимает антибиотики во время беременности, 21% получает рецепты на пенициллин. Макролиды - самые распространенные альтернативы пенициллина для женщин, имеющих к нему аллергию. British Medical Journal пишет, что прием макролидов в первый триместр увеличивает риск родовых дефектов у будущего ребенка на 55%, по сравнению с материями, получавшими пенициллин. В инструкциях к некоторым макролидам содержится рекомендация не принимать их во время беременности. Но у эритромицина такого предостережения нет.
Исследователи опирались на базу данных по более чем 1 млн детей, родившихся в Великобритании с 1990 по 2016 годы. За ними следили до 6 лет. 150 000 матерей этих детей получали макролиды либо пенициллин во время беременности. Заметные родовые дефекты выявлены у 186 детей от 8 632 матерей на макролидах, и у 1 666 детей от 95 973 на пенициллине. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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