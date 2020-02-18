В нижегородском перинатальном центре появилось консультативно-диагностическое отделение

– Открытие консультативно-диагностического отделения стало значимым этапом в развитии учреждения. Ранее здесь было проведено переоснащение других отделений. В результате уровень смертности здесь по сравнению с 2018 годом снизился на 32 %. Важно помнить, что за этими показателями стоят спасенные человеческие жизни,

– Основная задача консультативно-диагностического отделения - это наблюдение за пациентками высокой степени риска из прикрепленных районов. Мы прекрасно понимаем, что здоровье малыша – это прежде всего здоровье его мамы. Наряду с наблюдением в женской консультации по месту жительства, эти пациентки наблюдаются дополнительно специалистами, и при необходимости получают консультации более узких специалистов,

– Этому способствует введение трехуровневой системы оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным. И ключевая роль здесь отводится перинатальным центрам, которых в Нижегородской области на сегодняшний день два – Дзержинский перинатальный центр и областной на базе городской клинической больницы № 40,

– Например, недавно мы приобрели транспортный кувез для новорожденных, оснащенный аппаратом искусственной вентиляции легких,