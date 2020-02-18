В нижегородском перинатальном центре появилось консультативно-диагностическое отделение
В настоящее время это медицинское учреждение находится в стадии постепенной модернизации:
– Открытие консультативно-диагностического отделения стало значимым этапом в развитии учреждения. Ранее здесь было проведено переоснащение других отделений. В результате уровень смертности здесь по сравнению с 2018 годом снизился на 32 %. Важно помнить, что за этими показателями стоят спасенные человеческие жизни,
– отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Функционал вновь открытого отделения определила главный врач городской клинической больницы № 40, на базе которой находится перинатальный центр, Ольга Мануйленко:
– Основная задача консультативно-диагностического отделения - это наблюдение за пациентками высокой степени риска из прикрепленных районов. Мы прекрасно понимаем, что здоровье малыша – это прежде всего здоровье его мамы. Наряду с наблюдением в женской консультации по месту жительства, эти пациентки наблюдаются дополнительно специалистами, и при необходимости получают консультации более узких специалистов,
– сказала Ольга Мануйленко.
Кроме прочего, в открытом отделении появился стационар одного дня, где пациенткам может быть проведено полное клинико-лабораторное обследование, если это диктуется необходимостью.
Региональный министр здравоохранения Александр Смирнов., который принял участие в открытии нового отделения, отметил, что в 2019 году показатель младенческой смертности в регионе зафиксирован на 12 % ниже, чем в 2018 году:
– Этому способствует введение трехуровневой системы оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным. И ключевая роль здесь отводится перинатальным центрам, которых в Нижегородской области на сегодняшний день два – Дзержинский перинатальный центр и областной на базе городской клинической больницы № 40,
– отметил министр.
При этом перинатальный центр региона обслуживает почти половину районов Нижегородской области. Поэтому, отмечают специалисты, так важно, что у жительниц этих районов сегодня появляются новые возможности.
Перинатальный центр намерен продолжать свое развитие. Так, главврач 40-й больницы отметила, что врачи и средний медицинский персонал постоянно повышают профессиональную квалификацию, проходя обучение в том числе и на базе федеральных центров. Одновременно для медицинского учреждения продолжают закупать оборудование:
– Например, недавно мы приобрели транспортный кувез для новорожденных, оснащенный аппаратом искусственной вентиляции легких,
– подчеркнула Ольга Мануйленко.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что в ходе создания нижегородского онкокластера принято решение модернизировать городской гематологический центр.
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