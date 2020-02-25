Анализ крови на бета-амилоид поможет снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний
Ученые из Университета Ньюкасла показали, как можно использовать простой анализ крови, чтобы определить сердечно-сосудистое старение и риск сердечных заболеваний. Эксперты во главе с профессором Константиносом Стеллосом сообщают, что высокий уровень бета-амилоида в крови - ключевой показатель в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний.
Это исследование однажды приведет к разработке простого анализа крови, как клинического биомаркера для выявления пациентов, которым грозит высокий риск. Это даст возможность принять профилактические меры и снизить показатели смертности.
Ключевая роль бета-амилоидаАмилоид-бета участвует в развитии болезни Альцгеймера, но ученые пришли к выводу, что он играет ключевую роль в укреплении сосудов, утолщении артерий, сердечной недостаточности и прогрессировании заболеваний сердца.
Работа, опубликованная сегодня в "Журнале Американского колледжа кардиологов", предполагает существование связи между обоими состояниями, которая ранее не была признана.
«Наша работа создала и соединила все части головоломки. Мы представили доказательства участия бета-амилоида на ранних и поздних стадиях сердечно-сосудистых заболеваний. Что действительно впечатляет, так это то, что мы смогли воспроизвести неожиданные, клинически значимые результаты у пациентов со всего мира. Во всех случаях мы наблюдали по анализу крови, что бета-амилоид является биомаркером старения сердечно-сосудистой системы и прогноза сердечно-сосудистых заболеваний», - сказал профессор Константинос Стеллос.
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