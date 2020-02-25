Гель из виагры поможет при химиотерапии
Созданный на основе лекарства от импотенции гель помогает бороться с болезненными пузырями на коже при химиотерапии. Эти осложнения наблюдаются у 85% пациентов.
Виагра считается наиболее популярным лекарством от импотенции. Она ускоряет кровоток, обеспечивая усиленный приток крови к тазовой области, что вызывает устойчивую эрекцию. Основной компонент препарата - силденафил. Сделанный на его основе гель облегчает распространенные симптомы, связанные с химиотерапией. До 85% раковых пациентов, проходящих через радиотерапию, сталкиваются с болью, покраснениями и пузырями на коже вокруг той области на теле, на которую воздействуют радиацией.
Чем дольше продолжаются сеансы облучения, тем тяжелее бывают симптомы. Гель на водной основе с уровнем содержания силденафила в 5% дает таким пациентам дополнительную защиту. В опытах на животных раны заживали быстрее при использовании геля, чем без него. Препарат способствует выделению оксида азота, играющего важную роль в деле заживления ран за счет притока насыщенной кислородом крови к зоне воздействия радиацией.
Всем ранам на нашем теле нужен хороший приток кислорода для заживления. Именно его и обеспечивает виагра, эффективно ускоряющая кровоток. Облучение или радиотерапия требуется до 50% раковых пациентов. Иногда сеансы проводятся еще до операции, а чаще после - для уничтожения всех оставшихся раковых клеток. Гель изобретен индийскими учеными из Institute of Nuclear Medicine & Allied Sciences в Нью-Дели, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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