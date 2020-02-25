Медицина станет доступнее для жителей отдаленных районов Краснодарского края
Для них в этом году власти обещают открыть 26 модульных фельдшерско-акушерских пунктов.
Приобретение 26 модульных фельдшерско-акушерских пунктов для отдаленных районов Краснодарского края обойдется более чем в 110 миллионов рублей, эти деньги предусмотрены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Новые медучреждения будут иметь: кабинет приема пациентов, процедурный и гинекологический кабинеты, помещение для персонала, санитарные и хозяйственные комнаты.
В настоящий момент такие объекты уже есть, но их не хватает. Подобных медучреждений в регионе насчитывается лишь 17, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
– В 2018 году были открыты и функционируют 11 модульных ФАПов, в 2019 году – 6. Все они оборудованы для жителей с ограниченными возможностями здоровья, – отметили в министерстве здравоохранения региона.
Одна из основных задач, которые ставит губернатор в развитии отрасли здравоохранения, это расширение сети медучреждений первичного звена. Всего в Краснодарском крае функционируют порядка 670 ФАПов. Напомним, в этом году общее финансирование нацпроекта «Здравоохранение» увеличено более чем в полтора раза по сравнению с прошлым годом и составляет около 7 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области работают 24 передвижных диагностических комплекса. Они поступили в регион в рамках реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» Национального проекта «Здравоохранение».
Маммографы, и флюорографы обслуживают 43 сельских муниципальных образования Ростовской области, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.
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