В Новосибирской области развивается сеть фельдшерско-акушерских пунктов

"На это в прошлом году были выделено более 300 млн рублей. Все объекты оснащены современным оборудованием, только в этих введенных ФАПах помощь будут получать более 13 тысяч жителей региона. Кроме того, девять ФАПов построено с квартирами для фельдшеров. Но мы занимаемся не только строительством – 15 зданий ФАПов капитально отремонтированы, то есть те здания, которые можно в дальнейшем использовать приведены в порядок", - рассказал журналистам губернатор.

"Напомню, в Колыванском районе в течение 2019 года работал передвижной медицинский комплекс на базе тягача "КамАЗ", а в Куйбышевском, Барабинском, Кыштовском и Северном районах – мобильный ФАП на базе автобуса ПАЗ. Отзывы об опыте эксплуатации, о практике организации работы по медицинскому обслуживанию отдаленных населенных пунктов со стороны медиков положительные, поэтому в 2020 году мы запланировали приобретение не менее 13 дополнительных мобильных фельдшерско-акушерских пунктов" - отметил Андрей Травников.