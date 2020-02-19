В Новосибирске выяснили причины смерти ребенка в больнице

В Новосибирске выяснили причины смерти ребенка в больнице

Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что двухлетняя девочка умерла от врожденной аномалии развития кишечника.

Стали известны причины смерти маленькой девочки в больнице № 1 в Новосибирске. Трагедия случилась 20 января.

Как установила судебно-медицинская экспертиза, ребенок страдал редкой патологией - врожденной аномалией развития кишечника. Это и привело к завороту толстой и тонкой кишки.

Пресс-служба министерства здравоохранения Новосибирской области сообщает, что сначала ребенок с подозрением на хирургическую патологию на машине скорой помощи был привезен в детскую больницу.

Врачи клиники обследовали девочку, но она умерла. У ребенка был врожденный дефект.

"Мальротация или незавершенный поворот кишечника – врожденный дефект, который формируется на ранних сроках внутриутробного развития. Кишечный тракт ребенка поворачивается и фиксируется не так, как должно быть в норме. Патология объединяет различные варианты аномалий развития разных отделов кишечника. У девочки, судя по заключению судмедэкспертов, была одна из наиболее редких форм данного синдрома", - сообщает пресс-служба ведомства.

"Мальротация является причиной острой кишечной непроходимости, которая обычно развивается в первые дни жизни ребенка и сопровождается частой рвотой, беспокойством из-за выраженного болевого синдрома. Случаи, когда такая патология никак себя не проявляет в течение нескольких лет, чрезвычайно редки", - пояснил главный детский хирург Новосибирской области Алексей Грамзин.


Ранее МедикФорумрассказал о системе ухода за инвалидами и пожилыми людьми, которая будет создана в Новосибирской области.
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Что такое чайный гриб и за что его так любили японские гейши


Почему этими напитками нельзя запивать лекарства - алкоголь, молоко, кофе