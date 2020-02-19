В Новосибирске выяснили причины смерти ребенка в больнице
Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что двухлетняя девочка умерла от врожденной аномалии развития кишечника.
Стали известны причины смерти маленькой девочки в больнице № 1 в Новосибирске. Трагедия случилась 20 января.
Как установила судебно-медицинская экспертиза, ребенок страдал редкой патологией - врожденной аномалией развития кишечника. Это и привело к завороту толстой и тонкой кишки.
Пресс-служба министерства здравоохранения Новосибирской области сообщает, что сначала ребенок с подозрением на хирургическую патологию на машине скорой помощи был привезен в детскую больницу.
Врачи клиники обследовали девочку, но она умерла. У ребенка был врожденный дефект.
"Мальротация или незавершенный поворот кишечника – врожденный дефект, который формируется на ранних сроках внутриутробного развития. Кишечный тракт ребенка поворачивается и фиксируется не так, как должно быть в норме. Патология объединяет различные варианты аномалий развития разных отделов кишечника. У девочки, судя по заключению судмедэкспертов, была одна из наиболее редких форм данного синдрома", - сообщает пресс-служба ведомства.
"Мальротация является причиной острой кишечной непроходимости, которая обычно развивается в первые дни жизни ребенка и сопровождается частой рвотой, беспокойством из-за выраженного болевого синдрома. Случаи, когда такая патология никак себя не проявляет в течение нескольких лет, чрезвычайно редки", - пояснил главный детский хирург Новосибирской области Алексей Грамзин.
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