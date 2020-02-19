В Новосибирске выяснили причины смерти ребенка в больнице



"Мальротация или незавершенный поворот кишечника – врожденный дефект, который формируется на ранних сроках внутриутробного развития. Кишечный тракт ребенка поворачивается и фиксируется не так, как должно быть в норме. Патология объединяет различные варианты аномалий развития разных отделов кишечника. У девочки, судя по заключению судмедэкспертов, была одна из наиболее редких форм данного синдрома", - сообщает пресс-служба ведомства.

"Мальротация является причиной острой кишечной непроходимости, которая обычно развивается в первые дни жизни ребенка и сопровождается частой рвотой, беспокойством из-за выраженного болевого синдрома. Случаи, когда такая патология никак себя не проявляет в течение нескольких лет, чрезвычайно редки", - пояснил главный детский хирург Новосибирской области Алексей Грамзин.