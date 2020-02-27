Электронные сигареты повышают риск инфекций полости рта
Увлечение электронными сигаретами увеличивает риск инфекций полости рта и воспалений. Пар от электронных сигарет изменяет микробиом рта.
Ученые Колледжа стоматологии при Университете Нью-Йорка выяснили, что вейпинг воздействует на микробиом полости рта и увеличивает риск инфекций. Пользователи электронных сигарет в 1,5 раза чаще страдают от болезней десен или инфекций, чем некурящие. Более того, у любителей этих гаджетов отмечается повышенный риск появления бактерий, участвующих в развитии болезней полости рта, а также биомаркеров в крови, свидетельствующих о воспалительных процессах. Это может повредить всем видам тканей и тем самым увеличить опасность развития хронических болезней, как сообщает iScience.
Авторы исследования призывают людей просто отказаться от употребления электронных сигарет, способных изменить микробиом и ухудшить здоровье полости рта, вызвав болезни периодонта и воспаления. Все эти недуги влияют на организм целиком. Поклонники электронных сигарет превозносят их в качестве менее вредной альтернативы традиционных табачных изделий, но не существует научных исследований, которые бы поддерживали данную точку зрения. Экспертов печалит ещё и тот факт, что пользоваться электронными сигаретами начинают подростки и молодые люди, которые никогда раньше не курили.
Изначально устройства создавались в качестве средства помощи при отказе от обычных сигарет. Утверждалось, что поскольку они не производят традиционного табачного дыма со всеми его вредными смолами и канцерогенами, то это делает их безопасными для человека. Многочисленные исследования приходили к выводу о том, что электронные сигареты и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе вредны для здоровья. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий