Уже продающиеся антибиотики могут лечить коронавирус

Коронавирус

Уже имеющиеся в продаже антибиотики способны лечить коронавирус. При этом эксперты Всемирной организации здравоохранения утверждают, что антибактериальные препараты никак не влияют на эту болезнь, а их использование может привести к антибиотикорезистентности.

Ученые полагают, что уже имеющиеся на рынке антибиотики могут использоваться при лечении коронавируса. Эксперты Норвежского университета науки и технологии уверяют, что несколько противовирусных средств, а также 4 антибиотика для лечения стафилококковой инфекции и расстройств кожи останавливали вирус в ходе лабораторных испытаний. Поэтому лекарства могут пройти переназначение и применяться в качестве средства лечения коронавируса первой очереди. Данная информация полностью противоречит сведениям Центров по контролю и профилактике болезней США и Всемирной организации здравоохранения, которые утверждают, что антибиотики не работают против вирусов, а их использование может привести к развитию антибиотикорезистентности.

Существует так называемое переназначение лекарств, когда врач использует одобренные для лечения одних болезней препараты, чтобы бороться с другими болезнями. К примеру, популярное средство от импотенции виагра прошло через два подобных предназначения. Изначально её одобрили для борьбы с гипертонией, затем для лечения стенокардии, вызываемой снижением кровотока к сердцу. И лишь после этого виагра получила одобрение в качестве средства избавления от эректильной дисфункции.

Большую часть лекарств, которую испытали норвежские ученые, используют для борьбы с вирусами. Они мешают этим вирусом размножаться. Среди них противопаразитарное средство нитазаксонид, микофеноловая кислота для противодействия отторжения пересаженных органов, а также ремдезивир - лекарство для борьбы с вирусом Эбола, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : коронавирус, антибиотики
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