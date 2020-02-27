Специалисты ВОЗ назвали 4 мифа о лечении коронавируса

ВОЗ констатирует: «В качестве профилактики коронавируса эффективно только мытье рук с мылом и водой. Салфетки для рук на спиртовой основе тоже могут помочь в определенной степени».

Как сообщает MedikForum.ru, специалистами Всемирной организации здравоохранения были названы мифы о лечении коронавируса.ВОЗ утверждает, что нет никаких доказательств пользы от регулярного полоскания носа физиологическим раствором для защиты людей от коронавируса. Организация признает, что данная мера может помочь в лечении простуды. Но, подчеркнули ее эксперты, «это определенно не предотвращает распространение респираторных инфекций».Это очередной миф, если иметь в виду коронавирус. ВОЗ напоминает: антибиотики работают при бактериальных инфекциях, в лечении вирусной вспышки они неэффективны. Для коронавируса еще нет лекарства или вакцины, хотя эксперты изо всех сил пытаются их найти.Многие люди считают, что использование сушилок для рук спасает от инфекции. Миф!Организация признает, что чеснок может обладать некоторыми антимикробными свойствами. Но это не значит, что его употребление в пищу предотвратит инфекцию, поясняют ее медики. В лучшем случае это может повысить здоровье, но риска заражения коронавирусом такая мера не снижает.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, нужно ли делать домашние запасы лекарств и продуктов на случай пандемии клоронавируса.