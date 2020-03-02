Медики узнали, почему кровь американки окрасилась в синий цвет
Несколько недель назад по миру пролетела новость об американке, у которой врачи обнаружили синюю кровь. 25-летняя девушка, у которой ранее не наблюдалось никаких патологий, обратилась к врачам из-за слабости, одышки и усталости. Первое, что предприняли медики - взяли кровь пациентки на анализ. Специалисты испытали настоящее удивление, когда шприц начала наполнять жидкость темно-синего цвета.
Примечательно, что таким же цветом обладали и ногти девушки. Позже было установлено, что пациентка некоторое время страдала от зубной боли и употребляла обезболивающее. В вечер перед госпитализацией зубная боль усилилась в несколько раз и девушка, чтобы уснуть, выпила целую банку таблеток.
Анализ синей крови показал, что бензокаин, содержащийся в местном анастетике, снизил уровень кислорода в крови девушки до 67%. Примечательно, что нормой считается 95-100% объем кислорода в плазматической жидкости. Врачам удалось спасти пациентку и предотвратить необратимые изменения в организме. Если бы она вовремя не обратилась за медицинской помощью, то дефицит кислорода в крови мог привести к разрушению тканей мозга и последующей смерти.
Оставить комментарий