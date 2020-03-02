Медики узнали, почему кровь американки окрасилась в синий цвет

Примечательно, что таким же цветом обладали и ногти девушки. Позже было установлено, что пациентка некоторое время страдала от зубной боли и употребляла обезболивающее. В вечер перед госпитализацией зубная боль усилилась в несколько раз и девушка, чтобы уснуть, выпила целую банку таблеток.Анализ синей крови показал, что бензокаин, содержащийся в местном анастетике, снизил уровень кислорода в крови девушки до 67%. Примечательно, что нормой считается 95-100% объем кислорода в плазматической жидкости. Врачам удалось спасти пациентку и предотвратить необратимые изменения в организме. Если бы она вовремя не обратилась за медицинской помощью, то дефицит кислорода в крови мог привести к разрушению тканей мозга и последующей смерти.