Врач Андреева назвала противовоспалительные продукты, которые защищают от артрита





"Остеоартрит возникает, когда защитный хрящ на концах костей разрушается. Это вызывает боль, отек и проблемы с движением сустава. Также могут развиться костные разрастания, и эта область может стать красной и опухшей", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Травма сустава

Возраст

Семейный анамнез заболевания

Ожирение.

«Когда дело доходит до облегчения болей в суставах с помощью целостной диеты и физических упражнений, есть несколько рекомендаций, которые могут оказаться полезными. Что касается питания, то оно в основном заключается в сокращении потребления провоспалительных продуктов, а включение противовоспалительных продуктов может сыграть значительную роль в укреплении здоровья суставов», - объясняет врач-терапевт.

Куркума

Имбирь

Зеленые листовые овощи

Ягоды

Жирная рыба (например, лосось и скумбрия)

Грецкие орехи

Льняное семя.

«Пейте достаточное количество воды в течение дня, чтобы ваши суставы были хорошо смазаны. Увлажнение необходимо для здоровья суставов и может помочь уменьшить скованность и дискомфорт».

Жесткое колено

Опухшее колено

Болезненное колено

Скрип при сгибании колена

Трудности при сгибании колена

Боль в суставах при перемене погоды.





Артрит – распространенное заболевание, поражающее суставы. В зависимости от типа, который у вас есть, это может вызвать боль, отек и скованность, а также проблемы с подвижностью.Хотя это заболевание обычно считается заболеванием, диагностируемым у пожилых людей, новые шокирующие исследования показали, что во всем мире люди в возрасте 30, 40 и 50 лет также с высокой вероятностью могут пострадать.Согласно исследованию остеоартрит — наиболее распространенный тип артрита — поражает 15 процентов населения планеты старше 30 лет. Это объясняется такими факторами, как увеличение продолжительности жизни людей, рост населения и ожирение.Данные показывают, что в 1990 году 256 миллионов человек во всем мире страдали остеоартритом.Но к 2020 году это число выросло до 595 миллионов – рост на 132 процента. Предполагается, что к 2050 году около одного миллиарда человек во всем мире будут страдать остеоартритом.Поэтому для предотвращения или облегчения симптомовДиета также может играть роль.Она рекомендовала семь противовоспалительных продуктов, которые помогут облегчить симптомы артрита.Она также призвала людей пить много воды по той же причине.Самая распространенная форма артрита - это артрит коленного сустава.Если вы испытываете симптомы артрита, вам следует поговорить с врачом общей практики.Ранее МедикФорум писал о цвете мочи, который сигнализирует о болезни почек.

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