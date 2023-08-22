Врач Андреева назвала противовоспалительные продукты, которые защищают от артрита
Исследования показали, что 15 процентов населения мира в возрасте старше 30 лет страдают остеоартритом.
Артрит – распространенное заболевание, поражающее суставы. В зависимости от типа, который у вас есть, это может вызвать боль, отек и скованность, а также проблемы с подвижностью.
Хотя это заболевание обычно считается заболеванием, диагностируемым у пожилых людей, новые шокирующие исследования показали, что во всем мире люди в возрасте 30, 40 и 50 лет также с высокой вероятностью могут пострадать.
Согласно исследованию остеоартрит — наиболее распространенный тип артрита — поражает 15 процентов населения планеты старше 30 лет. Это объясняется такими факторами, как увеличение продолжительности жизни людей, рост населения и ожирение.
Данные показывают, что в 1990 году 256 миллионов человек во всем мире страдали остеоартритом.
Но к 2020 году это число выросло до 595 миллионов – рост на 132 процента. Предполагается, что к 2050 году около одного миллиарда человек во всем мире будут страдать остеоартритом.
"Остеоартрит возникает, когда защитный хрящ на концах костей разрушается. Это вызывает боль, отек и проблемы с движением сустава. Также могут развиться костные разрастания, и эта область может стать красной и опухшей", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Хотя точная причина остеоартрита неизвестна, считается, что существует ряд факторов, повышающих риск, в том числе:
- Травма сустава
- Возраст
- Семейный анамнез заболевания
- Ожирение.
«Когда дело доходит до облегчения болей в суставах с помощью целостной диеты и физических упражнений, есть несколько рекомендаций, которые могут оказаться полезными. Что касается питания, то оно в основном заключается в сокращении потребления провоспалительных продуктов, а включение противовоспалительных продуктов может сыграть значительную роль в укреплении здоровья суставов», - объясняет врач-терапевт.
Она рекомендовала семь противовоспалительных продуктов, которые помогут облегчить симптомы артрита.
Это:
- Куркума
- Имбирь
- Зеленые листовые овощи
- Ягоды
- Жирная рыба (например, лосось и скумбрия)
- Грецкие орехи
- Льняное семя.
«Пейте достаточное количество воды в течение дня, чтобы ваши суставы были хорошо смазаны. Увлажнение необходимо для здоровья суставов и может помочь уменьшить скованность и дискомфорт».
Самая распространенная форма артрита - это артрит коленного сустава.
Шесть признаков артрита колена:
- Жесткое колено
- Опухшее колено
- Болезненное колено
- Скрип при сгибании колена
- Трудности при сгибании колена
- Боль в суставах при перемене погоды.
Если вы испытываете симптомы артрита, вам следует поговорить с врачом общей практики.
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