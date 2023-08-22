Врач Андреева назвала противовоспалительные продукты, которые защищают от артрита

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Врач Андреева назвала противовоспалительные продукты, которые защищают от артрита


Исследования показали, что 15 процентов населения мира в возрасте старше 30 лет страдают остеоартритом.


Артрит – распространенное заболевание, поражающее суставы. В зависимости от типа, который у вас есть, это может вызвать боль, отек и скованность, а также проблемы с подвижностью.

Хотя это заболевание обычно считается заболеванием, диагностируемым у пожилых людей, новые шокирующие исследования показали, что во всем мире люди в возрасте 30, 40 и 50 лет также с высокой вероятностью могут пострадать.

Согласно исследованию остеоартрит — наиболее распространенный тип артрита — поражает 15 процентов населения планеты старше 30 лет. Это объясняется такими факторами, как увеличение продолжительности жизни людей, рост населения и ожирение.

Данные показывают, что в 1990 году 256 миллионов человек во всем мире страдали остеоартритом.

Но к 2020 году это число выросло до 595 миллионов – рост на 132 процента. Предполагается, что к 2050 году около одного миллиарда человек во всем мире будут страдать остеоартритом.

"Остеоартрит возникает, когда защитный хрящ на концах костей разрушается. Это вызывает боль, отек и проблемы с движением сустава. Также могут развиться костные разрастания, и эта область может стать красной и опухшей", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.


Хотя точная причина остеоартрита неизвестна, считается, что существует ряд факторов, повышающих риск, в том числе:
  • Травма сустава
  • Возраст
  • Семейный анамнез заболевания
  • Ожирение.
Поэтому для предотвращения или облегчения симптомов врач Андреева рекомендует такие меры, как регулярные физические упражнения, снижение веса, если у вас избыточный вес, и ношение подходящей обуви. Диета также может играть роль.

«Когда дело доходит до облегчения болей в суставах с помощью целостной диеты и физических упражнений, есть несколько рекомендаций, которые могут оказаться полезными. Что касается питания, то оно в основном заключается в сокращении потребления провоспалительных продуктов, а включение противовоспалительных продуктов может сыграть значительную роль в укреплении здоровья суставов», - объясняет врач-терапевт.

Она рекомендовала семь противовоспалительных продуктов, которые помогут облегчить симптомы артрита.

Это:
  • Куркума
  • Имбирь
  • Зеленые листовые овощи
  • Ягоды
  • Жирная рыба (например, лосось и скумбрия)
  • Грецкие орехи
  • Льняное семя.
Она также призвала людей пить много воды по той же причине.

«Пейте достаточное количество воды в течение дня, чтобы ваши суставы были хорошо смазаны. Увлажнение необходимо для здоровья суставов и может помочь уменьшить скованность и дискомфорт».

Самая распространенная форма артрита - это артрит коленного сустава.

Шесть признаков артрита колена:
  • Жесткое колено
  • Опухшее колено
  • Болезненное колено
  • Скрип при сгибании колена
  • Трудности при сгибании колена
  • Боль в суставах при перемене погоды.

Если вы испытываете симптомы артрита, вам следует поговорить с врачом общей практики.


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