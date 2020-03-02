Установлена причина возникновения никтофобии (страха ночи)
С древнейшего времени свет и огонь ассоциировался у человека с безопасностью. А вот темнота и, соответственно, ночь - заставляли его быть более внимательным к окружающей среде. Это способствовало тому, что у многих детей наблюдается боязнь темноты. Но существует и более тяжелая форма этого страха - никтофобия. Этим словом называют расстройство, которое приводит к боязни ночи.
Больной никтофобией человек начинает нервничать уже во время захода солнца. Нахождение в темном помещении вызывает у него стресс, поэтому дома у никтофоба всегда горит свет во всех комнатах. Такой человек не выходит из дома после заката без острой необходимости, а засыпает только при включенном телевизоре.
Нередко у никтофобов случаются панические приступы, которые обычно сопровождаются головной болью, слабостью, потерей голоса, ознобом, высоким скачком давления, учащенным пульсом и даже обмороком.
Последние исследования показывают, что никтофобия наблюдается у людей, которые испытали сильный стресс после потери близкого человека, или на фоне тяжелого хронического заболевания. Более того, страх перед ночью может развиться из-за сильного эмоционального перенапряжения и скрытой депрессии. В группу риска также попали одинокие люди и меланхолики.
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