Установлена причина возникновения никтофобии (страха ночи)

Больной никтофобией человек начинает нервничать уже во время захода солнца. Нахождение в темном помещении вызывает у него стресс, поэтому дома у никтофоба всегда горит свет во всех комнатах. Такой человек не выходит из дома после заката без острой необходимости, а засыпает только при включенном телевизоре.Нередко у никтофобов случаются панические приступы, которые обычно сопровождаются головной болью, слабостью, потерей голоса, ознобом, высоким скачком давления, учащенным пульсом и даже обмороком.Последние исследования показывают, что никтофобия наблюдается у людей, которые испытали сильный стресс после потери близкого человека, или на фоне тяжелого хронического заболевания. Более того, страх перед ночью может развиться из-за сильного эмоционального перенапряжения и скрытой депрессии. В группу риска также попали одинокие люди и меланхолики.