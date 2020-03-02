В Петербурге родилась девочка весом почти шесть килограммов

Пятки младенца

Крупный ребенок появился на свет в роддоме № 10 города Санкт-Петербург. Вес малышки составил почти шесть килограммов.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ребенок-крепыш весом более 5,5 килограммов появился на свет естественным путем. Кесарево сечение матери не понадобилось. Сейчас и новорожденная девочка, и ее мама чувствуют себя хорошо. Ребенок абсолютно здоров, рост малышки при рождении составил 60 сантиметров.

Родители назвали новорожденную Анастасией. Известно, что это уже второй ребенок в семье. Кстати, первая девочка тоже была довольно-таки крупной при рождении – ее вес составил 4,3 килограмма при росте 55 сантиметров.

Совершенно противоположный случай произошел несколько месяцев назад в Бурятии, где на свет появилась недоношенная малышка, рожденная на 23 неделе беременности, ростом с шариковую ручку. Но местным врачам удалось ее выходить, сейчас ребенок чувствует себя нормально.
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