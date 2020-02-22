В Бурятии врачи выходили малышку ростом с шариковую ручку

«Работу детских реаниматологов нередко называют чудом. Выхаживать и лечить деток, которых даже страшно взять на руки, а тем более проводить какие-то процедуры. Но, тем не менее, статистика объективна: увеличивается выхаживание детей с экстремально низкой массой тела», - отметили в ведомстве.

Ребенок родился в республиканском перинатальном центре в октябре 2019 года. При рождении вес малышки составлял всего 500 граммов, а ее рост можно было сопоставить с длиной шариковой ручки.Фотографию девочки, когда она только-только родилась, разместило министерство здравоохранения республики на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Через пять месяцев после рождения девочки ее вес достиг 2 килограмма 642 грамма и тогда ее выписали домой, к семье.В Минздраве Бурятии также отметили, что в регионе растет число детей, родившихся недоношенными, но которых удалось выходить и выписать.Ранее портал «Медикфорум» писал , что тысячам детей во всем мире напрасно вырезают аппендикс.