Температуру жителей Москвы начнут проверять при выходе на работу
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге о мерах эпидемиологической безопасности, которые вводятся в российской столице. Глава города рекомендовал всем работодателям вести регулярное наблюдение за температурой тела своих сотрудников. По словам Собянина, в детских садах и школах Москвы уже введено ежедневное измерение температуры сотрудников.
Напомним, 2 марта в Москве был госпитализирован россиян с подозрением на коронавирус. Он вернулся из Италии, где наблюдается вспышка COVID-19. Диагноз жители столицы подтвердился, сейчас он изолирован и находится под круглосуточным наблюдением врачей. Заболевание протекает в легкой форме, его состояние оценивается медиками как удовлетворительное.
"Разработаны планы реагирования городских служб на различные сценарии развития событий", - написал Собянин.
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