Температуру жителей Москвы начнут проверять при выходе на работу

"Разработаны планы реагирования городских служб на различные сценарии развития событий", - написал Собянин.

Напомним, 2 марта в Москве был госпитализирован россиян с подозрением на коронавирус. Он вернулся из Италии, где наблюдается вспышка COVID-19. Диагноз жители столицы подтвердился, сейчас он изолирован и находится под круглосуточным наблюдением врачей. Заболевание протекает в легкой форме, его состояние оценивается медиками как удовлетворительное.