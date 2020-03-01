В Москве подтвердили наличие пациента с подозрением на коронавирус
Департамент здравоохранения Москвы признал, что в одной из столичных больниц сейчас находится пациент с подозрением на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе ведомств.
Человек, который возможно инфицирован вирусом COVID-19, в настоящий момент находится на обследовании в инфекционной больнице №1. Врачи проводят комплекс диагностических мероприятий для пациента. Пока что говорить об окончательном диагнозе рано – необходимо дождаться результатов исследований.
При этом подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Москве по-прежнему не зафиксировано, отметили в департаменте здравоохранения города.
В ведомстве добавили, что за последние месяцы в столице было несколько пациентов с подозрениями на COVID-19, но ни у одного человека диагноз не подтвердили, передает агентство Интерфакс.
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