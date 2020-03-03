Искусственный интеллект может обнаружить рак груди лучше специалиста

В рамках работы рассматривались маммограммы пациенток. Их оценивали с помощью компьютера, разработанного экспертами Google по искусственному интеллекту, и медики профессионалы.Выяснилось, что ИИ показывает такую же точность определения болезни, как и специалист. При этом намного реже компьютер выдавал ложно-позитивные диагнозы.Судя по результатам, ИИ может определять рак с такой же степенью точности как эксперт-радиолог, однако ложно-позитивные диагнозы встречались на 5,7 процента реже. Снижение наблюдалось и по ложно-отрицательным результатам. Речь идет о цифре в 9,4 процента.Эксперты надеются, что схожие технологии можно будет использовать, чтобы улучшить выявляемость рака груди, который является самым распространенным среди женщин в мире. Сравнительный эксперимент выполнили ученые из США и Великобритании.