На Ставрополье в районной больнице умерла 4-летняя девочка
Как стало известно МедикФорум, 28 февраля в правоохранительные органы города Изобильного Ставропольского края поступило сообщение о том, что в реанимационном отделении Изобильненской районной больницы умерла девочка 2015 года рождения.
В пресс-службе регионального СУ СКР прокомментировали, что по данным следствия родители девочки обратились к врачу – педиатру этой больницы с жалобами на повышенную температуру, сонливость и покашливание ребёнка. После осмотра 27 февраля был поставлен диагноз ОРВИ, затяжное лечение, и назначено лечение в домашних условиях. Ночью состояние четырёхлетней девочки ухудшилось, родители отвезли её в инфекционное отделение Изобильненской районной больницы, где утром ребёнок скончался.
По данному факту Изобильненский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», рассказали в пресс-службе краевого СУ СКР.
Также 2 марта по факту гибели несовершеннолетней специалисты министерства здравоохранения Ставропольского края организовали проверку качества и организации оказания медицинской помощи в этой районной больнице, о чём издан соответствующий приказ.
Краевая комиссия по разбору случаев детской смерти с участием профессорско-преподавательского состава кафедр Ставропольского государственного медицинского университета, главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Ставрополья проведет детальный анализ организации оказания медицинской помощи.
А правовую оценку действиям медицинского персонала Изобильненской ЦРБ дадут по итогам проверки следственными органами, пояснили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
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