На Ставрополье в районной больнице умерла 4-летняя девочка

По данному факту Изобильненский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», рассказали в пресс-службе краевого СУ СКР.

Краевая комиссия по разбору случаев детской смерти с участием профессорско-преподавательского состава кафедр Ставропольского государственного медицинского университета, главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Ставрополья проведет детальный анализ организации оказания медицинской помощи.