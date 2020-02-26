На Ставрополье производитель делал творог с нарушениями

На Ставрополье производитель делал творог с нарушениями
МедикФорум стало известно, что сотрудниками Управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике возбуждено дело в отношении местного производителя молочной продукции.

Согласно информации, полученной из ФГИС «СИРАНО», уполномоченными должностными лицами отдела Государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная Осетия-Алания в декабре прошлого года были отобраны пробы молочной продукции одного из производителей. 

В частности проверка коснулась творога с массовой долей жира 9 %.

В результате проведённых исследований, было выявлено несоответствие по показателю жирно-кислотного состава, что является нарушением требований Технических регламентов «О безопасности молока и молочной продукции», принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии, и «О безопасности пищевой продукции, утвержденного Решением комиссии Таможенного союза, прокомментировали в пресс-службе регионального ведомства.

Современным людям, желающим поддерживать своё тело в форме, желательно следить за составом продуктов, за их калорийностью. Касательно творога, показатели белков, жиров и углеводов зависят от жирности молока из которого он был сделан. 

По данному факту сотрудниками Управления Россельхознадзора в отношении производителя молочной продукции возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение требований технических регламентов к продукции, либо процессам производства, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан». 

Ранее МедикФорум сообщал, что на Ставрополье пытались завести запрещённый сыр.
Теги : творог, Ставропольский край
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