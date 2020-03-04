Жители Волгодонска пожаловались премьер-министру Мишустину на медицинское обслуживание

Министр здравоохранения Ростовской области заверила, что все хорошо, а станет еще лучше.Общественная палата Волгодонска написала обращение на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, в котором жалуется на «крайне напряжённое положение с медицинским обслуживанием в городе» и ожидаемое объединение поликлиник, после которого все станет еще хуже.В послании говорится, что в Волгодонске проживает 140 тысяч человек и по нормативу здесь должно быть 3 поликлиники. Их же существует всего две, расположенные в разных частях города и работающие «с двойной перегрузкой». Это осложняет возможность получить своевременную и квалифицированную медпомощь.Однако недавно, как пишет председатель Общественной палаты Волгодонска Виктор Стадников, было решено поликлиники вообще объединить в одно юрлицо, обозвав это —оптимизацией.«Это вызвало широкий протест медицинского персонала первой поликлиники и поддерживается Общественной палатой города Волгодонска, так как объединение кардинально не изменит качество медобслуживания горожан», — считает Стадников.В другом своём обращении, на этот раз в Общественную палату РФ и Ростовской области, Стадников более категоричен в формулировках. Он утверждает, что с объединением поликлиник нагрузка на работающих в них врачей по каким-то причинам «неизбежно возрастёт, что вынудит часть специалистов уволиться».Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская признала, что поликлиники в Волгодонске действительно решили объединить. Но, по ее заверению, к доступности медпомощи в Волгодонске это всё не имеет отношения.— Жители Волгодонска никаких изменений на себе не почувствуют. Оптимизация в данном случае — это объединение управленческого аппарата поликлиник. Медиков, работающих с населением, этот процесс никак не затронет, — утверждает Быковская.Министр даже обрадовала жителей Волгодонска, что в городе мирного атома планируется внедрение технологии «Бережливая поликлиника», которое должно повысить доступность медико-санитарной помощи для населения.