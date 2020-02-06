В Волгодонске не хватает почти 100 врачей
При этом большинство выпускников школ этого города хотят стать именно медиками.
В Волгодонске Ростовской области обеспеченность учреждений здравоохранения врачебными кадрами составляет 62,76% — медучреждениям не хватает 90 специалистов.
Решать эту проблему власти города начали еще в прошлом году. В 2019 году муниципалитетом было привлечено из других регионов 48 врачей, из которых 13 — молодые специалисты. Чтобы застимулировать медиков на переезд в Волгодонск, врачам дефицитных специальностей город из своего бюджета выделил более 3 млн рублей на доплаты, подъёмные, стипендии студентам-целевикам и выплаты врачам, прибывшим из других регионов.
Проводится работа и среди подрастающего поколения. Старшеклассникам сумели внушить, что работа врача – это престижно и почетно. Кроме того, хорошо оплачиваемо. По данным опроса, 87 выпускников волгодонских школ хотят быть врачами. В апреле с ними будут заключаться договоры на целевое обучение, сообщили в управлении городского здравоохранения Волгодонска.
В президентском послании Федеральному собранию поставлена задача обеспечить все уровни системы здравоохранения кадрами к 2024 году. «70% учебных мест станут целевыми по специальности «лечебное дело», 75% — по направлению «педиатрия». По самым дефицитным направлениям ординатуры — 100%. При этом должны быть гарантии трудоустройства будущим выпускникам. Целевое обучение нужно предусмотреть и для федеральных центров», — говорил Владимир Путин.
Для решения проблемы обеспечения регионов России кадрами президент предложил изменить порядок приема в медицинские вузы: в новом учебном году 70% бюджетных мест по специальности «лечебное дело» и 75% мест по направлению «педиатрия» станут целевыми. Квоты на целевой прием должны сформировать регионы, одновременно они должны предоставить гарантии трудоустройства выпускников.
Ранее МедикФорум сообщал, что Общероссийский народный фронт (ОНФ) провел опрос среди россиян. Его результаты свидетельствуют: в стране остро ощущается нехватка квалифицированных медработников. О дефиците врачей заявили 86% граждан.
53% респондентов, участвовавших в опросе, заявили, что неоднократно сталкивались с ситуацией, когда в поликлинике, к которой они прикреплены, не было нужного врача.
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