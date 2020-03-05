В Германии введен запрет на экспорт медицинских масок из-за коронавируса

"Экспорт всех медицинских средств защиты запрещен за территорию страны. Исключения возможны только в ограниченном числе случаев", - сказано на официальном сайте министерства здравоохранения Германии.

По состоянию на 4 марта, в Германии было подтверждено 240 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил немецкий институт Роберта Коха. В этот же день аналогичное решение было принято российским правительством. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о запрете экспорта медицинских средств защиты из Российской Федерации до 1 июня 2020 года.2 марта в Германии разразился скандал после того как глава немецкого МВД Хорст Зеехофер отказался пожать руку канцлеру страны Ангеле Меркель из-за опасности заразиться коронавирусом.