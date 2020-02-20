Лучше поздно, чем никогда: китайцев перестали пускать в Россию

Это касается всех без исключения граждан КНР: туристов, студентов, а также желающих посетить Россию с частным визитом или устроиться здесь на работу.С сегодняшнего дня, 20 февраля, китайцы не смогут въехать на территорию России. Запрет касается всех без исключения граждан КНР: туристов, студентов, а также желающих посетить Россию с частным визитом или устроиться здесь на работу. Распоряжение о временном приостановлении въезда подписал премьер Михаил Мишустин.Кроме того, с 19 февраля приостанавливается прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд граждан Китая в Россию в частных и учебных целях.Об этом журналистам рассказали в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России.Столь жесткие меры связаны с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием граждан Китая в Россию.Ранее правительством был принят национальный план по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России. Коронавирус был добавлен в перечень особо опасных заболеваний. Премьер Михаил Мишустин заявлял, что заболевших граждан Китая будут депортировать на родину или изолировать в специальных стационарах.При этом в правительстве уверяют, что российские регионы в целом готовы к борьбе с коронавирусом - в больницах созданы дополнительные места, средств индивидуальной защиты хватает.Пока не известно, как долго продлится запрет на въезд китайцев в Россию. Скорее всего, его снимут не раньше, чем власти КНР справятся с эпидемией.По данным на сегодняшний день, коронавирусом в Китае заразились уже более 72 тысячи человек. Вылечиться смогли 12,5 тысяч пациентов. 1868 человек умерли. Только за последние сутки в Китае было выявлено 1886 новых случаев инфицирования, большинство из них по-прежнему в провинции Хубэй.