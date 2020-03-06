Москвич избил медика «скорой» за то, что тот приехал на вызов в спецкостюме
Очередной неприятный инцидент, связанный с избиением медика скоро помощи, произошел накануне не юго-востоке Москвы. Мужчина напал на фельдшера, который приехал на вызов к его ребенку в спецкостюме.
Сигнал и происшествии поступил в полицию днем 5 марта. Участковый отправился на место ЧП, где выяснилось, что произошел конфликт между отцом ребенка и медиком, приехавшим на вызов. В итоге мужчина избил фельдшера «скорой».
Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку по факту случившегося, передает агентство «Интерфакс».
Как сообщают СМИ, причиной гнева отца ребенка стало то, что врач пришел к ним в квартиру в спецкостюме. Поскольку несовершеннолетний болеет пневмонией, согласно предписаниям, медики должны приезжать на такие вызовы только в защитных костюмах из-за распространения коронавируса. Однако хозяину квартиры это не понравилось, из-за чего и произошел конфликт.
Ранее портал «Медикфорум» писал, кому придется отправиться на самоизоляцию на 14 дней, чтобы избежать распространения вируса COVID-19.
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