Коронавирус в РФ: кому придется отправиться на самоизоляцию?
По состоянию на 6 марта 2020 года в России зафиксировано 10 случаев заражения коронавирусом, в частности, шесть новых пациентов были выявлены за последние сутки. В связи с ситуацией Роспотребнадзор сообщил, кому необходимо отправиться на самоизоляцию.
Роспотребнадзор опубликовал перечень иностранных государств, которые считаются неблагополучные с точки зрения распространения COVID-19. В список попали следующие страны: Китай, Иран, Южная Корея, Италия, Франция, Германия, Швейцария, Испания, Великобритания, США и Норвегия.
Если вы приехали в Москву из одного из вышеперечисленных государств, то вам необходимо сообщить об этом на горячую линию (даже при отсутствии симптомов), после чего вам оформят больничный. В этом случае человек обязан находиться дома в течение 14 недель. Больничный лист вам на дом доставит курьер, передает информационное агентство «Интерфакс».
Ранее наш портал «Медикфорум» перечислил основные правила, которые нужно соблюдать для того, чтобы не «подхватить» коронавирус.
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