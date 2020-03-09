Нарушителям карантина в Москве грозит уголовное преследование
Власти Москвы напомнили жителям столицы о последствиях нарушения карантинного режима. Сейчас все прибывшие из стран со сложной эпидемиологической обстановкой направляются на двухнедельный карантин. Если у них в течение двух недель не обнаруживаются симптомы коронавируса нового типа: насморк, кашель и повышенная температура, то пациента переводят на домашний карантин.
Примечательно, что за несоблюдение карантинного режима грозит уголовное дело. Такое наказание предусмотрено только для тех больных, которые стали причиной заражения других людей. Нарушителям карантина грозит тюремное заключение сроком до одного года. Если инфицированные им люди погибли, то срок заключения увеличивается до пяти лет.
В столичном департаменте здравоохранения напомнили, что соблюдение карантинного режима отслеживается по городским камерам видеонаблюдения.
Оставить комментарий