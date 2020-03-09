Нарушителям карантина в Москве грозит уголовное преследование

Примечательно, что за несоблюдение карантинного режима грозит уголовное дело. Такое наказание предусмотрено только для тех больных, которые стали причиной заражения других людей. Нарушителям карантина грозит тюремное заключение сроком до одного года. Если инфицированные им люди погибли, то срок заключения увеличивается до пяти лет.В столичном департаменте здравоохранения напомнили, что соблюдение карантинного режима отслеживается по городским камерам видеонаблюдения.