Власти Москвы создадут колл-центры из-за вспышки коронавируса

Напомним, 5 марта власти Москвы ввели режим повышенной готовности в связи со вспышкой коронавируса. Все прибывшие из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой будут изолированы в домашних условиях на 14 дней. Путешественник должен позвонить в колл-центр сразу после приезда в Россию и оставить необходимую информацию о себе. Затем сотрудники МФЦ привезут ему на дом больничный лист и проверяет загранпаспорт для подтверждения посещения опасного государства.На данный момент в Москве подтвержден только один случай заболевания коронавирусом у россиянина, прибывшего из Италии. Также были госпитализированы 24 человека, с которыми контактировал инфицированный.