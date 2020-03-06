Власти Москвы создадут колл-центры из-за вспышки коронавируса
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в ближайшее время в столице начнут работу колл-центры, которые будут принимать звонки от людей, недавно прибывших из стран со сложной эпидемиологической обстановкой. Речь идет о странах, где наблюдается масштабное распространение коронавируса нового типа среди населения: Южная Корея, Италия, Иран, Испания, Германия, Франция и Китай.
Напомним, 5 марта власти Москвы ввели режим повышенной готовности в связи со вспышкой коронавируса. Все прибывшие из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой будут изолированы в домашних условиях на 14 дней. Путешественник должен позвонить в колл-центр сразу после приезда в Россию и оставить необходимую информацию о себе. Затем сотрудники МФЦ привезут ему на дом больничный лист и проверяет загранпаспорт для подтверждения посещения опасного государства.
На данный момент в Москве подтвержден только один случай заболевания коронавирусом у россиянина, прибывшего из Италии. Также были госпитализированы 24 человека, с которыми контактировал инфицированный.
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