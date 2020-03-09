Смерть супруга влияет на риск меланомы

«Многие факторы могут влиять на выживаемость при меланоме. Наша работа предполагает, что для ее выявления у скорбящих требуется больше времени, что сказывается на последующей смертности», - рассказывает ведущий автор исследования Эйнджел Вонг, научный сотрудник Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Анализ популяционных исследований, проведенных в Великобритании и Дании в период с 1997 по 2017 год, показал, что у людей, потерявших супруга или партнера, меланому обнаруживают на 12% реже, чем у других. Однако скорбящие имели на 17% больше шансов умереть.Задержка обнаружения приводит к переходу рака к более поздним стадиям, где он отличается большей агрессивностью и меньшим ответом на лечение.Авторы предположили, что члены семьи или лица, осуществляющие уход за скорбящим человеком, должны проводить осмотр кожных покровов, чтобы выявить малейшие изменения.