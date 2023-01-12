Что происходит с организмом, когда человек воздерживается от алкоголя

«Отказ от алкоголя имеет и другие преимущества: он положительно влияет на настроение и сон, а также делает тело более здоровым и подтянутым», - заключили эксперты.

Алкоголь является токсином, с его потреблением ассоциируется развитие таких заболеваний, как рак или гипертония (высокое кровяное давление), об этом напомнило немецкое издание Focus. Также его медицинские эксперты рассказали, что происходит с организмом, когда человек воздерживается от спиртного.Употребление алкоголя может привести к нарушению сердечного ритма. После месяца воздержания сердечная мышца получает возможность вернуться к правильному ритму.Алкоголь стимулирует образование желудочной кислоты, и его частое потребление может привести к гастриту. В то же время медики отмечают: даже те, кто употреблял алкоголь регулярно и в течение длительного времени, дают своему желудку шанс снова восстановиться, когда воздерживаются от горячительных напитков один-два месяца.При злоупотреблении алкоголем часто развивается жирная печень, которая может влиять на появление общего ожирения и диабета. Хорошая новость в том, что жирная печень может регрессировать. Через месяц без выпивки врачи уже видят положительную динамику в том, как печень освобождается от излишков жира.Ранее портал MedikForum.ru писал о пользе творога для восстановления печени и поджелудочной железы после праздничных застолий.

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