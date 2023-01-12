Масла могут защищать сердце от осложнений, связанных с холестерином

Если вы следите за уровнем холестерина или кровяным давлением, то знаете, как важно в том случае контролировать потребление жиров. Однако это не означает, что жир должен полностью исключаться из рациона. Некоторые масла, будучи источником ненасыщенных жирных кислот, могут улучшать состояние сосудов и защищать сердце от осложнений, связанных с холестерином, об этом проинформировал The Health Site.Оно богато витаминами А, Е, D и К, а также содержит в себе противовоспалительные средства и считается основным ингредиентом средиземноморской диеты.Очень богато полиненасыщенными омега-3 жирными кислотами, а также известно как борец с воспалением. Масло, извлеченное из семян льна, помогает поддерживать здоровый уровень холестерина.Оно отличается высоким содержанием витамина Е и фитостеролов, крайне полезных для укрепления сердца.Содержит олеиновую кислоту, которая известна своей полезной для сердца мононасыщенной жирной кислотой омега-9.В нем присутствуют магний, медь и мелатонин – гормон, который помогает регулировать работу организма. Вдобавок это масло богато альфа-линоленовой кислотой (АЛК), омега-3 жирной кислотой с кардиозащитными свойствами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты способствуют восстановлению печени.

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