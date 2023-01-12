Квашеная капуста и мандарины препятствуют ослаблению иммунитета зимой

«Не стоит забывать о клетчатке и витаминах, которые с наступлением холодов все реже оказываются на нашем столе в нужных количествах», - предупредила медик.

«Квашеная капуста – это источник пробиотиков, полезных для пищеварения, а также витаминов группы В, С и К, фосфора, калия, цинка», - объяснила эксперт.

Специалист напомнила в интервью: правильное, сбалансированное питание зимой является одним из важных условий для сохранения хорошего здоровья и самочувствия.Беседуя с «Мослетной», Ольга Малиновская добавила: одним из лучших продуктов, препятствующих ослаблению иммунитета зимой, является квашеная капуста.Также при отсутствии противопоказаний в рацион следует включить мандарины. Причем Малиновская рекомендует использовать в том числе кожуру этих цитрусовых – она богата эфирными маслами и флавоноидами, полезными для профилактики заражения ОРВИ.Еще один сезонный фрукт, поддерживающий иммунитет, – хурма . По словам Малиновской, в ее плодах содержится много витаминов группы В, а также витамины А, РР, С и микроэлементы – железо, кальций, йод, который так необходим щитовидной железе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие масла могут защищать сердце от осложнений, связанных с холестерином.

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