Квашеная капуста и мандарины препятствуют ослаблению иммунитета зимой

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квашеная капуста

Полезные свойства сезонных продуктов перечислила медик Ольга Малиновская.

Специалист напомнила в интервью: правильное, сбалансированное питание зимой является одним из важных условий для сохранения хорошего здоровья и самочувствия.

«Не стоит забывать о клетчатке и витаминах, которые с наступлением холодов все реже оказываются на нашем столе в нужных количествах», - предупредила медик.

Беседуя с «Мослетной», Ольга Малиновская добавила: одним из лучших продуктов, препятствующих ослаблению иммунитета зимой, является квашеная капуста.

«Квашеная капуста – это источник пробиотиков, полезных для пищеварения, а также витаминов группы В, С и К, фосфора, калия, цинка», - объяснила эксперт.

Также при отсутствии противопоказаний в рацион следует включить мандарины. Причем Малиновская рекомендует использовать в том числе кожуру этих цитрусовых – она богата эфирными маслами и флавоноидами, полезными для профилактики заражения ОРВИ.

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Еще один сезонный фрукт, поддерживающий иммунитет, – хурма. По словам Малиновской, в ее плодах содержится много витаминов группы В, а также витамины А, РР, С и микроэлементы – железо, кальций, йод, который так необходим щитовидной железе.

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Ольга Малиновская
Ольга Малиновская
ЗОЖ
руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий
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