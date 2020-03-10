Студенты-медики в России остались без трупов
Студенты-медики из России уже давно лишились возможности обучаться на настоящих телах умерших людей и используют для практики примитивные манекены. Долгое время в стране действовала эффективная система обучения студентов-врачей, которая предусматривала использование невостребованных тел. Отрабатывать необходимые навыки студенты учились на телах наркоманов, бездомных или заключенных.
Это прекратилось в 2012 году, когда в силу вступил федеральный закон, который полностью отменил возможность использования невостребованных тел в образовательных целях.
"Когда студенты вскрывают тело, препарируют - они видят, что и нервные волокна идут по-другому, и сосуды, и крепление мышц может отличаться. Эти моменты очень важны для обучения", - утверждает проректор по учебно-воспитательной работе Тверского государственного медицинского университета Ирина Колесникова.
"Знаю пример, когда ректор мединститута в течение нескольких лет стучится во все двери: Минздрава, Госдумы, но не получает необходимый для обучения медиков материал. В одиночку вузам не решить эту проблему, а касается она всего общества. В стране за последние годы увеличилось количество возбужденных уголовных дел по врачебной ошибке. А обвинять студентов сложно, потому что им просто не на чем учиться", - рассказала заместитель председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Ирина Киркора.
"Знаю пример, когда ректор мединститута в течение нескольких лет стучится во все двери: Минздрава, Госдумы, но не получает необходимый для обучения медиков материал. В одиночку вузам не решить эту проблему, а касается она всего общества. В стране за последние годы увеличилось количество возбужденных уголовных дел по врачебной ошибке. А обвинять студентов сложно, потому что им просто не на чем учиться", - рассказала заместитель председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Ирина Киркора.
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