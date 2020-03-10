Студенты-медики в России остались без трупов

"Когда студенты вскрывают тело, препарируют - они видят, что и нервные волокна идут по-другому, и сосуды, и крепление мышц может отличаться. Эти моменты очень важны для обучения", - утверждает проректор по учебно-воспитательной работе Тверского государственного медицинского университета Ирина Колесникова.



"Знаю пример, когда ректор мединститута в течение нескольких лет стучится во все двери: Минздрава, Госдумы, но не получает необходимый для обучения медиков материал. В одиночку вузам не решить эту проблему, а касается она всего общества. В стране за последние годы увеличилось количество возбужденных уголовных дел по врачебной ошибке. А обвинять студентов сложно, потому что им просто не на чем учиться", - рассказала заместитель председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Ирина Киркора.

Это прекратилось в 2012 году, когда в силу вступил федеральный закон, который полностью отменил возможность использования невостребованных тел в образовательных целях.