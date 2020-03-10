Количество сексуальных партнеров влияет на развитие онкологии

Статистика опроса у мужчин показывает аналогичные результаты. Мужчины, указавшие более десяти сексуальных партнеров в анкете, на 69% чаще страдали от рака, чем те, кто указал о наличии всего одного партнера.Специалисты допускают, что эта взаимосвязь может говорить о наличии венерических заболеваний у людей, часто менявших половых партнеров.