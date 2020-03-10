Количество сексуальных партнеров влияет на развитие онкологии
Ученые определили связь между риском развития онкологических заболеваний и количеством сексуальных партнеров. Исследователи опросили около шести тысяч человек о количество половых партнеров. Примечательно, что у женщин, которые указали больше 10 сексуальных партнеров в анкете, диагностировали онкологию на 91% чаще, чем у тех, кто указал всего одного партнера.
Статистика опроса у мужчин показывает аналогичные результаты. Мужчины, указавшие более десяти сексуальных партнеров в анкете, на 69% чаще страдали от рака, чем те, кто указал о наличии всего одного партнера.
Специалисты допускают, что эта взаимосвязь может говорить о наличии венерических заболеваний у людей, часто менявших половых партнеров.
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