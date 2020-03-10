Имплант укрепит слабеющие сердца
Создано устройство для регенерации поврежденных сердец. Оно предназначено для жертв неизлечимой сердечной недостаточности.
Электрический прибор размером с наручные часы способен произвести революцию в лечении сердечной недостаточности. От этого некурабельного расстройства в России страдает свыше 1 млн человек. Имплант воздействует электрическим током на сердце, не только укрепляя поврежденную сердечную мышцу, но и вызывая ее регенерацию. А это повышает способность сердца прокачивать кровь по организму. Пациенты могут выполнять больший объем повседневных действий, качество их жизни вырастает. Напомним, что сердечная недостаточность связана с ослаблением мышц сердца в результате болезней, гипертонии, аритмии или в качестве последствий инфарктов.
К симптомам сердечной недостаточности относят одышку, перманентную усталость, отеки лодыжек. Со временем симптомы нарастают. Ученые Keele University доказали, что жертвы сердечной недостаточности гораздо чаще уходят из жизни раньше времени, чем пациенты с распространенными видами рака. Эффективного лечения не существует, терапия лишь смягчает симптомы. Лекарства расширяют кровеносные сосуды, а хирурги в ходе операций устанавливают байпасы. На последней стадии поможет только пересадка сердца.
Новый девайс адресуется тем, кто не реагируют на лекарства, а подходящих донорских сердец пока нет. Он состоит из имплантируемого генератора, к которому крепятся два электрода. Один укрепляется снаружи сердца, а другой в левом желудочке. Установка прибора проходит под общим наркозом, но требует двух небольших разрезов в грудной клетке и длится не более часа. Эффективность прибора подтверждена в ходе опытов с животными и людьми, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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