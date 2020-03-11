Роботы обследуют больных коронавирусом в Таиланде
Разработчикам из Университета Чулалонгкорна удалось создать роботов, которые проводят обследования больных коронавирусом пациентов. Роботы были созданы с использованием технологии 5G, которая обеспечивает максимальную скорость отклика. Уже четыре таких робота работают в клиниках страны с инфицированными людьми.
Помимо того, что роботы ухаживают за уже заболевшими пациентами, они также ведут наблюдение за людьми, у которых подозревается коронавирус. Новый подход позволяет врачам не только обезопасить себя от влияния опасного недуга, но и более тщательно следить за инфицированными, путем сбора подробных данных в реальном времени.
Конструкторы планируют в будущем оснастить роботов дополнительными средствами диагностики: датчиками температуры тела, давления, ЭКГ и другими.
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