Ученые выяснили, почему ожирение вызывает высокое давление, и как этот процесс можно остановить

«Наше исследование идентифицирует клеточные механизмы, которые повышают артериальное давление при ожирении. Если мы сможем разработать соответствующие соединения, мы сможем лечить гипертонию у пациентов с ожирением», - сказал ведущий научный сотрудник Свопнил К. Сонкусаре (Swapnil K. Sonkusare) из отдела молекулярной физиологии и биологической физики UVA, и центра сердечно-сосудистых исследований им. Роберта Берна в UVA.

«Люди спрашивали меня: почему вы не используете препарат для прямой активации? Но TRPV4 присутствует во многих других тканях, включая мозг, мышцы и мочевой пузырь. Если вы напрямую активируете, то получите нежелательные побочные эффекты. Лучшим подходом будет нацеливание на конкретные события, снижающие функцию TRPV4 при ожирении».

Важность специфичности

"Исторически исследователи изучали крупные кровеносные сосуды, которые не контролируют кровяное давление. Благодаря нашим уникальным методикам мы можем изучать микродомены в очень маленьких артериях, которые контролируют давление".