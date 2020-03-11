Ученые выяснили, почему ожирение вызывает высокое давление, и как этот процесс можно остановить
Исследователи из Медицинской школы Университета Вирджинии выяснили, почему ожирение вызывает высокое давление, и определили потенциальные способы лечения этой формы гипертонии.
Ученые обнаружили, что ожирение повышает уровень ферментов, продуцирующих пероксинитрит, в микродоменах, содержащих TRPV4. Пероксинитрит заглушает TRPV4 и снижает поступление кальция в клетки. Без надлежащего количества кальция кровяное давление повышается.
«Наше исследование идентифицирует клеточные механизмы, которые повышают артериальное давление при ожирении. Если мы сможем разработать соответствующие соединения, мы сможем лечить гипертонию у пациентов с ожирением», - сказалведущий научный сотрудник Свопнил К. Сонкусаре (Swapnil K. Sonkusare) из отдела молекулярной физиологии и биологической физики UVA, и центра сердечно-сосудистых исследований им. Роберта Берна в UVA.
Сонкусаре считает, что нацеливание на пероксинитрит или ферменты, которые его производят, может быть эффективным способом лечения и предотвращения высокого давления при ожирении без побочных эффектов, которые могут возникнуть при попытке нацелиться на сам TRPV4.
«Люди спрашивали меня: почему вы не используете препарат для прямой активации? Но TRPV4 присутствует во многих других тканях, включая мозг, мышцы и мочевой пузырь. Если вы напрямую активируете, то получите нежелательные побочные эффекты. Лучшим подходом будет нацеливание на конкретные события, снижающие функцию TRPV4 при ожирении».
Важность специфичностиОткрытие Сонкусаре объясняет, почему попытки использовать антиоксиданты для снижения высокого давления не были эффективными в клинических испытаниях. Это может быть связано с отсутствием специфичности используемых антиоксидантов.
"Исторически исследователи изучали крупные кровеносные сосуды, которые не контролируют кровяное давление. Благодаря нашим уникальным методикам мы можем изучать микродомены в очень маленьких артериях, которые контролируют давление".
Медикфорум писал, что ученые связали ожирение с панкреатитом.
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