Стало понятно, почему ожирение вызывает гипертонию
Науке давно известно о связи между ожирением и гипертонией, но точные причины перехода одного в другое установить не удавалось. И вот теперь эту задачу решили американские исследователи.
Ученые из США обнаружили, почему ожирение провоцирует повышенное артериальное давление, и определили способы лечения этой формы гипертонии. Результаты исследования подтверждены на образцах человеческих тканей, кроме того, ученым удалось обратить вспять развитие гипертонии у лабораторных мышей. Исследование установило клеточный механизм, который увеличивает артериальное давление при ожирении. Доказано, что эти механизмы поддаются воздействию и обеспечивают снижение давления.
Если наука будет способна разработать подходящие компоненты, то лечение гипертонии у пациентов с ожирением станет эффективным. Напомним, что мир охватила эпидемия ожирения, и с 1975 года количество её жертв выросло в три раза. Большие объемы лишнего веса увеличивают риск сердечно-сосудистых болезней, а гипертония - крупнейший единичный фактор риска инсульта. Малые артерии в организме контролируют артериальное давление, ученые давно подозревали, что при ожирении гипертония связана с проблемами клеток эндотелия, то есть с оболочкой малых артерий. Но причина этого была неясна.
И вот выяснилось, что белок в мембранах, окружающих эндотелиальные клетки, позволяет кальцию вторгаться в эти клетки и поддерживать нормальное артериальное давление. При ожирении происходит воздействие на этот белок под названием TRPV4 в крошечных подсекциях клеточных мембран. Эти "сломанные" подсекции учёные назвали патологическими микродоменами. В обычных условиях они позволяют сохранять артериальное давление, но при ожирении вызывают болезненные изменения его показателей, сообщает Technologynetworks.com. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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