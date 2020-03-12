Названы случаи, когда "скорая" может не приехать на вызов. И имеет право

В первую очередь медики отказываются ехать к больному, если он не нуждается в экстренной помощи, а, например, хочет получить консультацию терапевта. Также в компетенцию "скорой" не выходит доставка лекарств пожилым людям. Существует еще одно правило - не использовать "скорую" как транспортное средство. Если человеку необходима плановая госпитализация и его состояние нормальное - он должен самостоятельно прийти в больницу.Также не стоит пытаться вызвать врачей на дом при проблемах с зубами или сильном похмелье.