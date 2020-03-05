Эксперт назвал причину массовых увольнений сотрудников "скорой" в России

"Случай, который характеризует, по моему мнению, проблемы нашего общества, — это когда врач-женщина приехала на вызов к девушкам, которые всю ночь пили, а наутро решили, что было бы неплохо привести себя в порядок, чтобы пойти на работу. Они требовали от врача поставить им капельницы. Она объяснила, что это не входит в обязанности “скорой”, так как угрозы их жизни и здоровью нет. Им это не понравилось, и три девушки избили врача, которая старше их в два раза. Та каким-то чудом выбежала из квартиры, соседи спрятали ее у себя и вызвали милицию", - привел пример эксперт.

Борисов утверждает, что такие случаи не единичны и именно они приводят к тому, что в российских больницах наблюдается дефицит кадров.