Создано новое лекарство от хронической мигрени
Жертвы хронической мигрени получат надежду на избавление от тяжёлых головных болей. Выпускается первый новый препарат за последние 20 лет.
Регулирующие ведомства Великобритании одобрили лекарственный препарат фреманезумаб, созданный местными учеными. Он предназначен для лечения хронических мигреней. Создание фреманезумаба продолжалось в течение 30 лет. Лекарство для самостоятельных уколов на дому поможет более 10 000 пациентов, страдающих от тяжёлой разновидности головных болей. Пока его будут давать людям, которым не помогают другие средства лечения. Позднее действенность препарата смогут проверить миллионы пациентов с мигренью в разных странах мира.
На рынок выходит первый за последние 20 с лишним лет препарат от мигрени. В 1997 году пациентам предложили лекарства из категории триптанов, которые воздействовали на симптомы мигрени, но не на причину. Только на Туманном Альбионе около 8 млн человек, три четверти из которых женщины, страдают от приступов мигрени. Они сталкиваются с головокружениями, тошнотой и головными болями. Мигрени встречаются чаще, чем диабет, астма и эпилепсия вместе взятые.
В мире мигрень являются шестой по распространённости причиной инвалидности. Но до последнего времени не существовало лекарств, специально разработанных для профилактики мигрени. Пациентам давали бета-блокаторы, антидепрессанты и ботокс. Фреманезумаб - новая волна лекарств, воздействующих на белок под названием пептид, связанный с геном кальцитонина (CGRP), отвечающий за боль и тошноту. CGRP вызывает взаимодействие нервных окончаний с кровеносными сосудами, рождающее воспаления. Фреманезумаб необходимо вкалывать каждый месяц или каждые три месяца в зависимости от дозы. В нем содержатся антитела, блокирующие патологический процесс, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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