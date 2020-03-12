Российские ученые создали экспресс-тест, который выявляет коронавирус за 15 минут

Российские ученые разработали устройство для экспресс-анализа на коронавирус, оно позволяет получить результат всего за 15 минут. Об этом сообщили в Информбюро Национальной технологической инициативы (НТИ).





В новом тесте используется изотермическая полимеразная цепная реакция (изотермическая ПЦР). Для анализа нужно взять мазок из слизистой носа или глотки.





По словам ученых, использовать это устройство может любой, даже неподготовленный, специалист, в любом месте. Уточняется, что экспресс-тест настолько чувствительный, что позволит выявить в пробирке всего одну молекулу РНК (рибонуклеиновой кислоты) коронавируса.





В настоящее время новая методика проходит финальные испытания, опытный образец устройства может быть представлен осенью этого 2020 года, сообщает ТАСС.